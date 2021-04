Smešnih žensk ni nikoli preveč

V nadaljevanju preberite:

Martina Ipša se bo z rojstnim dnevom, ki nevarno diši po okrogli obletnici, soočila v svojem slogu. Prireja spletni stand up nastop v živo, na katerem bo za vsako svečko na torti načela eno temo. Zabavna Ptujčanka priznava, da preživlja težke čase, zelo pogreša oder, kljub temu pa svojih oboževalcev ni pustila na cedilu in skrbi za njihove redne odmerke smeha. Obdobja izmenjujočih se zaprtij in polzaprtij države preživlja v družbi svoje žene in menedžerke Janje.