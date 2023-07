Smrt kolesarja globoko pretrese vso karavano

V nadaljevanju preberite:

Na Touru lahlko vsak ovinek odloči, ne kdo bo, ampak kdo ne bo zmagal. Z varovancem Tadejem Pogačarjem, ki bo poskušal francosko pentljo osvojiti tretjič, so v UAE Team Emirates po poškodbi zapestja naredili vse, kar so lahko, generalka na državnem prvenstvu je bila izvrstna, na Touru pa, meni Hauptman, za rumeno majico nikakor ne kandidirata le Slovenec in danski princ. Spremljevalna kolesarska karavana je podobna cirkuški, gre za svet veselja, časti, potu, porazov, padcev, tudi smrti. In gre za šport, kjer ženske, zdaleč ne po svoji krivdi, pretirano zaostajajo za moškim pelotonom.