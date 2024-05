Čez 13 klancev do Fana na jadranski obali

Kolesarji se bodo v 12. etapi Gira odpravili proti severu od Martinsicura do Fana. Etapa je dolga 183 kilometrov. Prvih 50 kilometrov je ravninskih, nato pa bodo dirkali s hriba na hrib.

Tako hribovita etapa je najbolj podobna klasičnim kolesarskim dirkam. Večina kolesarjev, ki so lovci na etapne zmage, jo bodo kot takšno tudi vzeli. Gledali bomo dirko na dirki. Tudi danes bodo kolesarji, ki dirkajo za skupni seštevek, varčevali z močmi, tako kot so včeraj, kajti pred njimi so odločilne etape tega Gira.

Hribovita etapa vsebuje 2200 višinskih metrov. Po izhodu iz Martinsicura bodo približno eno uro dirkali ob Jadranskemu morju.

Tik pred prihodom v Ancono kolesarji v Fontespini zavijejo levo in nadaljujejo pot v notranjost. To območje Italije je hribovito. Vzponi sami po sebi niso težki, jih je pa veliko, trinajst, če smo natančni.

Zadnji klanec je do San Costanza. Dolg je 1,5 kilometra. Od vrha do cilja je še 12 kilometrov.

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri