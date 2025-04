Sojenje, ki bo pokazalo, kako razmišlja Trumpova oblast

V nadaljevanju preberite:

Nekoč se je zdelo, da bo množica omrežij za vzdrževanje stikov med prijatelji, znanci, sorodniki ... svobodno tekmovala med seboj, kdo bo pritegnil največ ljudi. A tako kot vse se je spridilo tudi to. Največje omrežje Facebook je že pred leti kupilo Instagram in WhatsApp, na procesu, ki se je začel ta teden v Washingtonu, pa mu hočejo varuhi konkurence dokazati, da je ustvarilo in izkorišča monopol.

Če bo proces tekel tako, kot si zamišlja ameriška zvezna komisija za trgovino (FTC), pristojna za izvajanje protimonopolne zakonodaje in varstvo potrošnikov, bo moralo podjetje Meta, v okviru katerega zdaj delujejo Facebook, Instagram in WhatsApp, zadnji dve verjetno odcepiti v samostojni podjetji. To bi pomenilo prvo veliko razdelitev v dobi tehnoloških gigantov in enega največjih protimonopolnih primerov v zadnjih desetletjih.

Kakšni so očitki komisije najbolj priljubljenemu družbenemu omrežju in kako se brani njegov ustanovitelj Mark Zuckerberg?