Španska eleganca in nemška učinkovitost nogometnega maestra

Xabi Alonso je bil izjemen vezist. Z ulic San Sebastiana se je najprej preselil v nogometno akademijo Real Sociedada in z njim skoraj spisal pravljico, leta 2003 sta jim le dve točki zmanjkali do naslova španskega prvaka (slavil je madridski Real). Nato je v Liverpoolu, Realu in pri Bayernu postal pravi nogometni dirigent na sredini igrišča, igralo se je povsem po njegovih notah.

Največji trenerji minulega desetletja ga niso mogli prehvaliti. Dokazoval se je pod Rafo Benitezom, Josejem Mourinhom, Carlom Ancelottijem in Pepom Guardiolo, ki je nanj v Bayernu naredil največji vtis. Alonso je bil za Guardiolo sanjski igralec. Njegovim podajam na treningih še danes ni para, je tudi rekorder po številu uspešnih podaj na eni tekmi v bundesligi, proti Kölnu jih je leta 2014 zbral 206. Z Bayernom in Realom je osvojil ligo prvakov, njegova vitrina z lovorikami poka po šivih ...

Prinesel je bojevitost

S skoraj neprekosljivim igralskim pedigrejem je Xabi Alonso zaključil tekmovalno kariero, o trenerskem poslu pa je začel razmišljati že precej prej: »Pep Guardiola me je vedno navduševal, zaradi njega sem prišel k Bayernu. Zanimalo me je, v čem se skriva njegova skrivnost, do zadnje tekme sezone ohranja neverjetno energijo, intenzivno pospremi vsako akcijo in tega se nalezejo tudi igralci.« Alonso je trenersko pot začel preudarno, v B-ekipi domačega Real Sociedada, in jo po 60 letih pripeljal v drugo špansko ligo z najmlajšo zasedbo v tekmovanju, povprečna starost igralcev je bila le 21,4 leta. Alonso je imel na mizi ponudbo Borussie iz Monchengladbacha, a je ostal v Baskiji do klica Bayerja iz Leverkusna oktobra 2022.