Špela Kaplja: Ženska je divja in nepredvidljiva kot reka

V nadaljevanju preberite:

Špela Kaplja je v svoji novi knjigi Kako se ljubi reka zajela prvinsko in hkrati božansko sporočilo. Po uradni izobrazbi je ekonomistka, a jo je življenje zavrtinčilo v drugačne vode. Izkušena pripovedovalka zgodb in vodja delavnic za vse starosti v društvu Terra Anima je zbiralka spoznanj in znanj, ki segajo tudi onkraj tega časa in prostora; vsaka reka ima svoj značaj, ki vpliva na prebivalce ob njej. V svoje doživljanje in erotične opise trinajstih slovenskih rek od Save do Dragonje je avtorica vpletla svojo osebno intimno zgodbo. Usodno jo je zaznamoval in hkrati poslal na nove poti tragični dogodek, ko se je njen dedek, ki je med prvimi izvirsko vodo natočil v plastenke za prodajo ter jo poimenoval Zlata kaplja, ustrelil v glavo.