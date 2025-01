Špela Stres: Prihodnost ni v prevladi, ampak sodelovanju

V nadaljevanju preberite:

Dr. Špela Stres, ena vodilnih strokovnjakinj za prenos znanja ter politiko na presečišču gospodarstva in znanosti v Sloveniji, razkriva, v čem slovenska podjetja še vedno zaostajajo pri prenosu tehnologij v prakso ter kako lahko izboljšajo svojo konkurenčnost z boljšo zaščito intelektualne lastnine, vključujočim izobraževanjem in jasnimi regulatornimi okviri. Dotakne se tudi pomena odločnih in kompetentnih uradnikov, ki imajo pogum sprejemati odločitve v prid razvoja, ter priložnosti, ki jih ponuja EU za reševanje globalnih izzivov in krepitev slovenskega gospodarstva.