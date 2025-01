UI ne more nadomestiti človeške inteligence, kaj šele vrednot in delavnosti

V nadaljevanju preberite:

Z dr. Jernejem Pintarjem, direktorjem Tehnološkega parka Ljubljana, ene vodilnih organizacij za podporo inovacijam in podjetništvu v Sloveniji, ki deluje kot most med znanostjo, gospodarstvom in državo, smo se pogovarjali o tem, kaj bo gradilo blaginjo naše družbe v prihodnosti.

Kako lahko podjetja in vlade skupaj pospešijo prekvalifikacijo in nadgradnjo delovne sile, da bo pripravljena na milijone novih delovnih mest, ki jih ustvarja digitalno gospodarstvo?

Glavni korak je močna digitalizacija v šolstvu. Kar je bila pred stoletji abeceda, je danes digitalna pismenost. Govoril sem z bivšim estonskim predsednikom, ki je uvajal digitalizacijo v njihove osnovne šole, kar jim danes omogoča hitrejšo rast od drugih. Kmalu nas bodo prehiteli, čeprav so bili nekoč eno stratosfero nižje.

Drugi korak so zgledi. Ko najdeš v družbi dobre zglede, jih moraš pripeti na največje trobente in ustvariti motivacijo, saj potem tudi vsi drugi začnejo migati za boljše življenje.

Za države pa je že ugotovljeno, da se družba najhitreje premakne takrat, ko se mora, ko je to nujno. Ko država razpiše, da mora odslej nekaj biti digitalno. Naredimo to v tisoč majhnih, prebavljivih korakih. Tako noben korak ne bo prevelik, hkrati pa bomo imeli stalen tempo razvoja in bo razvojna miselnost del naše kulture.