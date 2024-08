Spomini slovenske sfinge

V nadaljevanju preberite:

Ta teden se je začela predprodaja knjige nekdanje ameriške prve dame slovenskega rodu Melanie Trump, ki se bo, če Donaldu Trumpu na novembrskih predsedniških volitvah uspe premagati demokratsko kandidatko Kamalo Harris, vnovič vselila v Belo hišo.

»Pisanje spominov je bilo neverjetno potovanje, polno čustvenih vzponov in padcev. Vsaka zgodba me je oblikovala v to, kar sem danes,« je Melania Trump razkrila za Fox News Digital in dodala, da je bil ustvarjalni proces včasih strašljiv, a hkrati neverjetno nagrajujoč, »saj me je spomnil na mojo moč in lepoto deljenja resnice«.

Prednaročila za knjigo zbirajo od 23. avgusta, že v prvih dneh pa se je zavihtela na vrh več Amazonovih prodajnih lestvic in trenutno vodi v kategorijah »spomini«, »ameriški predsedniki« in »biografije ameriških političnih voditeljev«.