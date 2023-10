Spopad velikanov

V nadaljevanju preberite:

Katerokoli moštvo bo nocoj osvojilo pokal, posvečen Webbu Ellisu, domnevnemu iznajditelju igre z ovalno žogo, bo v prihodnje imelo pomembno besedo pri iskanju načinov za hitrejši razvoj tega športa v okoljih, kjer ragbija ne poznajo tako zelo dobro, da bi na prihodnjih svetovnih prvenstvih zmanjšali razliko med najboljšimi in obrobnimi moštvi. Gruzija in Italija sta že nekaj let zapored blizu najboljšim, Portugalska in Čile kažeta veliko ambicij, da se prebijeta na njuno mesto, vsem bolj kot ne obrobnim moštvom pa za resnejši preboj na svetovni sceni manjka več kakovostnih tekem v obdobju, ko velikih tekmovanj ni.