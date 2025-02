Strah, ki ga čuti veliko ljudi, je lahko navdih za spremembe

V nadaljevanju preberite:

Podnebna tesnoba ni več neznanka, niti pri nas. Psihološki izzivi, ki jih prinašajo posledice podnebnih sprememb, kot so poplave, požari in druge katastrofe, so postali del našega vsakdana. Izvršna direktorica odseka za raziskovanje in pisanje primerov na Harvard Business School ter soavtorica knjige Sočutno upravljanje duševnega zdravja na sodobnem delovnem mestu Carin-Isabel Knoop pojasnjuje ta fenomen in poda ključne nasvete za uspešno obvladovanje podnebne stiske.