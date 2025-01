Iskati napredek v konvencionalnosti je kot iskati ribe v puščavi

V nadaljevanju preberite:

Že v otroštvu je bila ustvarjalna in radovedna. Razstavljala je različne aparate, predvsem stacionarne telefone, risala stripe in sanjala o znanstveni fantastiki. Na poletni šoli informatike je spoznala, da roboti ne živijo le v tem literarnem in filmskem žanru, ampak so tudi priložnost za poklic. V njej se je zanetila inženirska iskra, na fakulteti za strojništvo v Ljubljani je študirala mehatroniko, iz informacijskih in komunikacijskih tehnologij pa je magistrirala na mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Danes v skupini Interblock dela v razvoju aplikacij tehnologij strojnega vida, osredotočenih na človeka in z mislijo na to, kakšni bodo njeni vplivi v vsakdanjem življenju. Rebeka Kropivšek Leskovar je tudi inženirka leta 2024.