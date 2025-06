V nadaljevanju preberite:

Najbolj znan je po vlogi Tyriona Lannisterja v planetarni uspešnici Igra prestolov, posneti po epski fantazijski knjižni seriji Pesem ledu in ognja Georgea R. R. Martina. Ameriški igralec in lastnik štirih emmyjev, zlatega globusa in nagrade SAG, ki jo podeljuje igralski ceh, bo v sredo dopolnil 56 let. Je najbrž najslavnejši človek z dvarfizmom na svetu in oster kritik odnosa družbe do oseb z ahondroplazijo.