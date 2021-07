Tečnaril za nov kajak, dobil kanu iz garaže

Ponosni Beni z zlatim odličjem po vrnitvi v domovino. FOTO: Voranc Vogel



Najstarejšemu sinu Jonasu sem kupil kanu, a je odnehal po šestih mesecih. Čoln je ostal v garaži, nato pa je Benjamin tečnaril za nov kajak. Odvrnil sem mu: 'Ne bom ti ga kupil, tam imaš Jonasov kanu, če hočeš.' Benjaminov oče Matjaž Savšek

Leti po vodi

Matjaž in Meta, ponosna starša našega olimpionika. FOTO: Dejan Javornik

Martikan čez vso steno

Družinsko snidenje z ženo Arnito, hčerko Anajo in sinom Arnejem je bilo ob vrnitvi domov nov zlati sijaj na najžlahtnejšem odličju. FOTO: Voranc Vogel

Divja voda ni odnesla slovenskih olimpijskih sanj, žlahtno jih je naplavila, seveda v slalomu na divjih vodah. Kanuistje naslovu svetovnega prvaka iz Pauja leta 2017 in trem posamičnim na evropskih prvenstvih (Markkleeberg 2015, Pau 2019 in Praga leto pozneje) dodal krono, olimpijsko zlato odličje iz Tokia. Vsa najžlahtnejša odličja z velikih tekmovanj so zdaj njegova, a kako se je sploh kalil šampion takšnega kova? O tem bi znal največ povedati nekdo, ki ga budno spremlja že vse življenje, in Benjaminov očeje bil kot naročen za analizo razvoja najboljšega kanuista na zemeljski obli.Divjevodaško slalomiranje v Tacnu je bilozaradi zemljepisne lege že položeno v zibko. »Ko se je rodil, smo stanovali na Brodu, približno dvesto metrov od tacenskega poligona. Ko je bil predšolskih let, pa smo se preselili malce stran v Vižmarje, a vseeno je to le deset minut hoje od Save. Ob Benjaminu sta veslala tudi njegova starejša bratain, kot najmlajši je bil še premajhen, da bi šel s čolnom na vodo. Brata je spremljal z brega, po navadi si je na vrvico privezal kakšno plastenko in jo metal v vodo. Nato je oprezal, kam jo bo odneslo, kje jo bo lahko potegnil ven. Že zelo majhen je študiral vodo,« se smeje ponosni oče našega olimpionika.Starejša brata sta pri sedemnajstih, osemnajstih letih veslanje opustila, Beni pa je nadaljeval. Zanimivo pa je, da je izbral kanu pred kajakom. Oče Matjaž je napol zares, napol šaljivo ponudil zelo anekdotično razlago: »Vsi začnejo s kajakom. Da je Beni prešel v kanu, pa je bilo tudi malce naključje. Najstarejši brat Jonas si je namreč zaželel, da bi veslal v kanuju. Kupil sem mu nov čoln, a je po šestih mesecih odnehal. Čoln je ostal v garaži, nato pa je Benjamin tečnaril za nov kajak. Odvrnil sem mu: 'Ne bom ti ga kupil, tam imaš Jonasov kanu, če hočeš.' Pa ga je vzel in veslal v njem.«Povezanost in usklajenost vode in Ben­jamina sta za ekološke učbenike. Že od malega je zelo rad hodil na Savo, tudi družinski izleti za konec tedna so mnogokrat vodili na veslanje na Sočo ali Savo Dolinko. Starša Matjaž innamreč oba rekreativno veslata. Oče je mednarodni sodnik za slalom na divjih vodah. Kaj poreče o Benijevem izjemnem občutku za vodo, ki ga poznavalci kar ne morejo prehvaliti? »Predvsem dela na tehniki in izrabljanju vodnega toka. Kar se tiče telesne moči, imam občutek, da bi bil lahko celo malo bolje pripravljen, kot je. A po drugi strani, če se mu odpre voda, če najde pravi trenutek na njej, potem leti in ga voda le nese dol. Je zelo dober po tehnični plati.«Vse življenje se učimo, šola, takšna ali drugačna, je na prvem mestu. Če pa so ocene slabe, trpi tudi športna dejavnost. »Rekli smo mu: 'Če ne boš popravil ocen, ne boš mogel na trening.' To je bilo nekaj najhujšega, kar si lahko izrekel, namreč, da Beni ne bo mogel na Savo. Potem so se ocene po navadi zelo hitro popravile. Če se je en dan bolj posvetil matematiki, je lahko že naslednji dan šel na trening. Vse je bila bolj grožnja.« Kaj pa oče meni, ali je bilo dolgoletno, desetletja trajajoče veslanje na tacenski progi adut več na po profilu podobni progi v Tokiu? »Benjamin je že takoj povedal, da mu olimpijska proga ustreza. Dosti je podobna naši tacenski, ki pa je na Brodu,« je Matjaž še lokacijsko udaril piko na i.Kanuistični vzornik najboljšega na svetu je Slovak, dva­kratni olimpijski in kar petnajstkratni svetovni prvak, če seštejemo posamične in ekipne preizkušnje, in prav tolikokrat evropski. Posamične Savškove naslove prvaka smo že omenili, prav pa je, da naštejemo še njegova ekipna zlata odličja. Ima namreč tri s prvenstev stare celine. »Ko je bil še otrok, je imel plakat z Martikanom čez vso steno. Njegove vožnje, kar se jih je dalo takrat dobiti, internet namreč še ni bil tako razvit, je analiziral, posnetke je vrtel nazaj in naprej. Da, Michal Martikan je njegov veliki vzornik.«Tako Martikan kot Savšek sta športna junaka, Beniju pa velikansko motivacijo daje družina, žena, desetletna hčerkain šestletni sin. »Arnita mu zelo močno stoji ob strani, ga polno podpira. Čez poletje, ko je veliko tekem, je zelo malo doma,« pravi Matjaž Savšek. Ko je prost, ko gre na dopust na morje, Benjamin Savšek rad deska na valovih, prav tako rad deska na snegu pozimi. Kadar je premrzlo za na vodo, treninge za telesno kondicijo nadomešča s smučarskim tekom. Na vadbo za nabiranje telesne moči hodi tudi v Maribor v športni center za borilne veščine. Če se sprosti pred televizijo, pa si najraje pogleda nastope teniškega zvezdnika