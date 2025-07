Več nekdanjih judoistk ovadilo trenerja. Kaj je vedel Olimpijski komite?

V slovenskem judu odmeva razkritje domnevnih spolnih zlorab ter fizičnega in psihičnega nasilja nad vrhunskimi športniki. V javnost so namreč prišla razkritja,­ da je več nekdanjih judoistk zaradi domnevnih spolnih zlorab ter fizičnega in psihičnega nasilja policiji podalo prijavo zoper najuspešnejšega slovenskega trenerja juda Marjana Fabjana.

Izpoved ene od njegovih nekdanjih varovank je zares pretresljiva. »Najprej se me je začel dotikati po trebuhu, potem pa nižje po spolovilu ... Ko sem začela na ves glas jokati in zavpila, da me boli, je nehal in mi zabičal, da tega ne smem nikomur povedati,« je za Dnevnik povedala nekdanja članica Fabjanovega kluba Judo klub z' dežele Sankaku Celje. Prej je na treningu utrpela poškodbo in trener naj bi jo povabil k sebi v sobo, da bi preveril poškodbo. Pričakal naj bi jo zavit v brisačo, ona pa naj bi se morala sleči in uleči na posteljo.

Ko je med tekmovanjem v tujini dopolnila 18 let, naj bi jo celo povabil v svojo sobo in jo, medtem ko je ležal na postelji, do druge ure zjutraj zasliševal o njenem zasebnem in spolnem življenju. Po jutranjih treningih naj bi ravno v času, ko so se dekleta prhala in urejala za v šolo ter pozneje na fakulteto, »pomotoma« vstopil v njihovo garderobo. Fabjan naj bi se nad mladimi članicami znašal še s klofutami, z bambusovo palico, brcami, kričanjem, zmerjanjem in psihološkimi manipulacijami.

Ena od njegovih domnevnih žrtev je še povedala, da je začela pri Fabjanu trenirati pri 13 letih. Ves čas je natančno sledila njegovim navodilom, skratka, bila je poslušna in ubogljiva. Pri 17 letih, ko se je pripravljala na svetovno prvenstvo, naj bi jo vprašal, kaj vse je pripravljena narediti za osvojitev olimpijske medalje. Seveda je bil njen odgovor vse, a le v smislu, da bo še naprej trdo trenirala. Pozneje ji je bilo jasno, da je bil namen vprašanja morda povsem ­drugačen.

Razlog, da so ga nekdanje judoistke šele zdaj prijavile policiji, naj bi bil v strahu pred morebitnimi posledicami. Predvsem zaradi njegovega družbenega ugleda in svetovnih poznanstev. Je pa menda ena od njih o vsem skupaj že opozorila Bogdana Gabrovca, ko je še vodil Olimpijski komite Slovenije. Danes je ta na čelu Judo zveze Slovenije (JZS). A komite naj se ne bi odzval oziroma je vse skupaj pometel pod preprogo. »Jaz za kako tako zgodbo v tistem času, sploh vezano na spolnost, niti slučajno nisem vedel,« je za Radio Slovenija povedal Gabrovec.

Vse izrečene besede in vse, kar smo počeli, je bilo povezano z rezultatom, je za STA povedal Marjan Fabjan. FOTO: Leon Vidic

Nekonvencionalne metode

»Judo zveza Slovenije je seznanjena s preiskavo, ki poteka proti enemu izmed trenerjev juda. Ob tem poudarjamo, da judo zveza v preiskavi nima nobenih pristojnosti ali vpliva na delo policije in pravosodnih organov, zato ne bomo komentirali podrobnosti primera, dokler postopek ne bo pravnomočno končan,« so včeraj sporočili iz JZS. Dodali so, da bodo sodelovali s pristojnimi institucijami, in če bo sodišče izreklo pravnomočno sodbo, temu primerno ukrepali.

Prijavo so potrdili na celjski policijski upravi. Fabjan je bil že v preteklosti znan po nekonvencionalnih metodah na treningih in trdih prijemih ter delu. »Nanje na tekmah, na katerih je treba biti povsem osredotočen na svoje naloge, gledam kot na moteče dejavnike. Medtem se je nekoliko spremenil naš sistem: telefone oddamo v poseben prostor. Ko ga kdo potrebuje, ga lahko gre iskat,« je denimo pred letom v pogovoru za Delo odgovoril na vprašanje, ali varovancem še vedno jemlje prenosne telefone.

»Kdor hoče, dobi pri Marjanu prav tisto, kar potrebuje za velike dosežke. Če pri njem sprejmeš delo, dober rezultat ne bo izostal,« je pred dvema letoma pojasnila njegova varovanka, dobitnica zlate in bronaste medalje na olimpijskih igrah Urška Žolnir Jugovar. Da v klubu prisega zgolj na disciplino, je medijem razlagal že leta 2008, ko je bronasto odličje prejela Lucija Polavder. »To bi opazili že na prvi pogled, če bi nas obiskali na treningu. V telovadnici so natikači z milimetrsko natančnostjo zloženi na črto. Judoisti dobijo v roke krpe, nato pa na kolena in čiščenje blazin. Jasno, sledi program treninga.«

Ve, kdo nagovarja tekmovalke

Fabjan je včeraj po razkritih očitkih ostro zavrnil kakršnokoli spolno nasilje in spolne zlorabe. »Judo zame ni hobi. Vse izrečene besede in vse, kar smo počeli, je bilo povezano z rezultatom,« je dejal in zavrnil, da naj bi šel na treningih z metodami predaleč. Sam vidi zgodbo vezano tudi na nasprotja, ki so se v zadnjih letih pojavila znotraj zveze, in pravi, da gre za novo zgodbo, ki bo razdelila slovenske judoiste na dva pola.

»Ne vem točno, kaj se pripravlja in zakaj. Vem pa, kdo nagovarja tekmovalke, a tega še ne bom povedal,« je v pogovoru za Slovensko tiskovno agencijo dejal Fabjan in o stanju v matičnem klubu dodal: »Ni me strah. Starši vedo, kako delajo trenerji v klubu in da pri večini ne gre le za rezultat, ampak tudi za vzgojo. Ta zgodba ne bo zrušila kluba in moje družine.«