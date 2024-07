Tihi ljudje v preglasnem svetu

V nadaljevanju preberite:

Tretjina do polovica ljudi, se pravi vsak drugi ali tretji človek, ki ga poznamo, se uvršča med introvertirane, torej tiste, ki imajo bolj izraženo potrebo po miru in tišini. Če sami ne sodite mednje, ga vzgajate, delate z njim ali ste poročeni z enim od njih. Statistika morda preseneča, ker se mnogo ljudi v svetu, ki ceni odločnost, zgovornost, samozavest in brezmejno družabnost, pretvarja, da so ekstravertirani, v knjigi Tihi (Quiet) ugotavlja Susan Cain.