Tisti, ki iščejo dežurne krivce za svojo nesposobnost, niso voditelji

V članku preberite:

Ekonomista, inovatorja in podjetnika Gunterja Paulija smo najprej srečali in poslušali na dogodku Destinacija: Uspeh v organizaciji Vzajemcev, kjer je navdušil s svojim nastopom in knjigo Modra ekonomija, ki je prevedena tudi v slovenščino. Pred dnevi si je vzel čas samo za Nedelo. Njegove misli so nenavadne, včasih provokativne, a lahko bi bile dobra odskočna deska za bolj ekonomično, trajnostno in hkrati dobičkonosno delovanje vseh nas.