Tragični razplet na Kavkazu

V senci vojne v Ukrajini, kjer ne ukrajinski branilci ne ruski napadalci ne kažejo znamenj, da so pripravljeni popustiti, se je 19. in 20. septembra končal eden od tako imenovanih zamrznjenih konfliktov na območju nekdanje Sovjetske zveze. Vojska Azerbajdžana je v manj kot 24 urah zasedla ozemlje Gorskega Karabaha. Tako je po 32 letih nehala obstajati samooklicana in mednarodno nepriznana Republika Arcah, skoraj izključno z Armenci poseljen del Azerbajdžana.

Azerbajdžanski ofenzivi je sledil množičen beg Armencev. Do zdaj so iz Karabaha v Armenijo pobegnili skoraj vsi, približno 120.000 ljudi. Kaj je bil vzrok za hitro zmago Azerbajdžana po več desetletjih statusa quo in za beg Armencev bibličnih razsežnosti?