Trajalo je tisoč let, da je v Ukrajini zavladala Rusija

Tragična in neracionalna vojna v Ukrajini, ki se je začela z rusko invazijo na zahodno sosedo, traja dobra dva tedna. Kako se bo končala, bomo še videli, pogled v preteklost pa povsem jasno pokaže, da Rusija nima zgodovinske, še manj kakšne druge pravice do ukrajinskega ozemlja.

Čeprav se je ime Ukrajina pojavilo že v 12. stoletju, so minila stoletja, preden je začela večina prebivalcev same sebe imenovati Ukrajinci in svoj jezik ukrajinščina. Večinoma sta bila v uporabi izraza Rusini in za jezik rusinščina. Današnje poimenovanje se je v delu pod ruskim nadzorom uveljavljalo od začetka 19. stoletja, v zahodnih delih današnje države pa veliko pozneje, ponekod šele v 20. stoletju. Zaradi pozne narodne emancipacije Ukrajincev in splošne dvojezičnosti, saj poleg ukrajinskega jezika večina prebivalstva govori rusko, je veliko Rusov še vedno prepričanih, da so Ukrajinci dejansko del njihovega naroda. Podobno je z Belorusi, toda ti za zdaj še sprejemajo popolno podrejenost Rusiji.