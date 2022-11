Trenutni sistem je kot stroj za mletje mesa

V nadaljevanju preberite:

Na sceno je stopil v krepkem slogu. Za svojo prvo glavno vlogo v celovečernem filmu (Dovlatov, 2018) se je moral srbski igralec Milan Marić v treh mesecih zrediti za dvajset kilogramov in se naučiti tujega jezika. Biografska drama o ruskem disidentu in pisatelju Sergeju Dovlatovu je bila med drugim nominirana za berlinskega zlatega leva, Marić pa je postal zanimivejši tudi za domače režiserje.

Očitno mu vloge zgodovinskih osebnosti ležijo. A če je bil Dovlatov za kritike, je bil Toma za množice (pa ne le zanje). Dragan Bjelogrlić ga je preoblekel v Tomo Zdravkovića in gledalcem, utrujenim od epidemije in vseh ukrepov, ki so jo spremljali, podaril legendo o narodnem heroju. Rezultat? Portret legendarnega in za zunanjega opazovalca skorajda pretirano stereotipno boemskega in trpečega pesnika ljudskih src si je v dveh mesecih in pol ogledalo več kot milijon ljudi. A Toma se ni ustavil pri rekordu srbske kinematografije, temveč je prej nikoli videne številke dosegal tudi na hrvaških in bosanskih televizijah.