Nina Ivanič Rep: Trpela sem iz sekunde v sekundo

Igralka Nina Ivanič Rep velja za odprto, toplo osebo, polno energije. A leta snemanj nanizank, med drugim se je spomnimo kot spletkarske Ines iz Usodnega vina, spogledljive frizerke Mojce iz Reke ljubezni in dobrosrčne medicinske sestre Dragice iz Najinih mostov, delo v matičnem gledališču in Špas teatru so se zgostila v breme, ki ga ni več zmogla. Zanjo se je začela sedemmesečna agonija, kakršno zadnje čase najraje imenujemo izgorelost, včasih, pravi, bi temu rekli živčni zlom.