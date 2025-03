Trump je daleč najslabši predsednik, kar so jih kdaj izvolili v ZDA

V nadaljevanju preberite:

Je najbrž najbolj znani živeči politolog. Tudi zunaj ozkih strokovnih krogov je Francis Fukuyama zaslovel leta 1992 s knjigo Konec zgodovine in zadnji človek (The End of History and the Last Man), v kateri je razdelal tezo, da se bo po koncu hladne vojne liberalna demokracija zahodnega tipa razširila po vsem svetu.

Njegov nekdanji profesor na Harvardu, pokojni politolog Samuel Huntington, mu je odgovoril s tezo o trku civilizacij, dokončno razdelano v knjigi Spopad civilizacij (The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 1996), v kateri je napovedal, da sveta ne čaka harmonija liberalne demokracije, ampak spopadi med devetimi civilizacijami. Teoriji o koncu zgodovine in trku civilizacij sta najvplivnejši napovedi mednarodnih odnosov v svetu po hladni vojni.

Profesor Fukuyama (letnik 1952), je Američan z japonskimi koreninami, doktor politologije in predavatelj mednarodnih odnosov na prestižni kalifornijski univerzi Stanford v bližini San Francisca. Ta teden je bil v okviru literarnega festivala Fabula v organizaciji založbe Beletrina prvič v Sloveniji. Istočasno je izšel prevod njegove zadnje knjige Liberalizem in njegove tegobe (Liberalism and Its Discontents, 2022).