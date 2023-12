Turizem je kot poljub smrti

V nadaljevanju preberite:

Piše romane, krajše zgodbe, filmske kritike, scenarije za filme in televizijske serije. Njegova dela so prevedli v vrsto tujih jezikov, zanje je dobil mnogo nagrad, ne samo na Hrvaškem, ampak tudi v tujini. Vendar je Jurica Pavičić (letnik 1965) predvsem novinar. Pri Mladinski knjigi so v prevodu Sonje Polanc izdali zbirko njegovih tekstov Knjiga o jugu, v kateri razbija mite o Sredozemlju, predvsem o rodni Dalmaciji. Odraščal je v Splitu, študiral v Zagrebu, potem se je vrnil v Split. Delal je za več časopisov, zadnjih 23 let pa je zvest Jutarnjemu listu.