Kdor živi blizu Pohorja, dobro ve, da tukaj ni dovolj vetra

Član civilne iniciative Za Pohorje brez vetrnih elektrarn Rok Klinc, občinski svetnik Ruš Tomi Prosnik in profesorica geografije Ana Vovk predstavljajo argumente, zakaj gradnja vetrnih elektrarn na Pohorju ni smiselna. Investitor medtem trdi, da je na tem območju vetra dovolj. Z ministrstva za naravne vire in prostor sporočajo, da gradnja za več mnenjedajalcev ni sprejemljiva in da bo moral investitor predložiti novo dokumentacijo, na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo pa priznavajo, da v Sloveniji zaznavajo velik problem pri umeščanju obnovljivih virov energije v prostor, saj malo lokacij z dobrim vetrnim potencialom leži zunaj naravovarstveno pomembnih območij.