Ugašanje luči je le kaplja v morju

Ob neobičajno prijetnih temperaturah, ki so polepšale zad­nje oktobrske dni, bi skoraj lahko za trenutek pozabili na real­ne skrbi in se predali utvari, da je zima še daleč. A negotovost, ki jo prinašajo zimski meseci zaradi vojne v Ukrajini in zaostrenih odnosov z Rusijo, je tudi med Slovenci močno povečala povpraševanje po drveh, peletih in kaminskih pečeh. Zadeve se rešujejo prav tako na ravni Evropske unije, kjer se politiki že mesece ukvarjajo z vprašanjem, kako preprečiti ali vsaj ublažiti energetsko krizo in zagotoviti, da gospodarstvo Unije in njenih skoraj 450 milijonov prebivalcev ne bodo talci ruskega izsiljevanja in da cene energentov ne bodo letele v nebo.