Uroš Ahčan: Trden značaj oblikujeta spoštovanje in srčnost

Prof dr. Uroš Ahčan je nekdanji dolgoletni predstojnik plas­tične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije v UKC Ljubljana ter avtor številnih strokovnih in poljudnih člankov in knjig, prevedenih v več jezikov. Dobitnik Dergančeve nagrade za medicinsko publicistiko ter nagrade Delova osebnost leta 2018 vodi zasebno kliniko Juventina, kot priljubljeni red­ni profesor na Medicinski fakulteti v Ljubljani pa predava v več letnikih. Na stisko številnih študentov na omenjeni fakulteti je nedavno opozoril v odmevni kolumni v reviji Onaplus, zato smo ga prosili za podrobnejšo razlago.