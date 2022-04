Užitek v zločinu

V nadaljevanju preberite:

Kriminalni žanr je, ne glede na to, ali govorimo o knjigah, filmih ali serijah, že desetletja na zmagovitem pohodu, strokovnjaki pa ugotavljajo, da ljubitelji tega žanra ob svojem priljubljenem konjičku skrbijo celo za svoje duševno zdravje.

Vse od zlate dobe britanskih kriminalk pred skoraj natančno stotimi leti, katere najslavnejša predstavnica je Agatha Christie, kriminalni žanr kraljuje na lestvicah prodajnih uspešnic.

Razlogov je več. Najprej je tu radovednost, užitek v ugibanju, kdo je morilec, hkrati pa strokovnjaki opozarjajo, da to ni vse. Kriminalke sledijo psihološkim pravilom in nam v tej ali oni obliki omogočajo vajo v duševnih in čustvenih veščinah, poleg tega postanemo bolj pozorni na svojo okolico.