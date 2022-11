V deželi grmečega zmaja

V nadaljevanju preberite:

Običajno izbiram potovanja zaradi izjemne narave in odmaknjenosti od modernega sveta. A tokrat, moram priznati, me je pritegnila že skrivnostnost države same. Za pobeg od ponorelega sveta sem izbral Butan. Majhno državo s sedemsto tisoč prebivalci, ukleščeno med Indijo in kitajski Tibet, sem želel videti, še preden postane turistična atrakcija.