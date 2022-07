V imenu očeta in sina in cestnega kolesa

V nadaljevanju preberite:

Tadej in Erazem Valjavec spadata v druščino očetov in sinov, ki so se zapisali cestnemu kolesarstvu. Če je bil Tadej predvsem vzdržljiv, rekli so mu dizel, je 15-letni Erazem vsestranski kolesar, letošnji vladar v kategoriji mlajših mladincev. Oče ne zmore razsedlati, sin mu ne more uiti, saj sta poleg sorodstvene vezi tudi v vlogi trenerja in varovanca.