V iskanju izgubljene sreče

Znamenita misel ruskega pisatelja Leva Tolstoja, da so si vse srečne družine podobne, vsaka nesrečna družina pa je nesrečna po svoje, le pogojno velja za sodobne ZDA. Nesrečne ameriške družine imajo veliko skupnega: slabo otroštvo, nezvestobo in občasne izbruhe v javnosti, s kakršnim je na podelitvi oskarjev pred tednom dni filmski svet in vso državo pretresel igralec Will Smith. O klofuti, ki jo je sveži oskarjevec pritisnil voditelju šova v gledališču Dolby Chrisu Rocku, bo organizatorka, Akademija znanosti in umetnosti gibljivih slik, odločala na aprilskem zasedanju, Will Smith pa je iz nje že izstopil sam. Producent Harvey Weinstein, igralec Bill Cosby in režiser Roman Polanski, ki so jih izgnali iz svojih vrst, so bili obsojeni spolnih zločinov.