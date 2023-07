V rožnatih rokavičkah nad patriarhat

V nadaljevanju preberite:

David Fear ga je v reviji Rolling Stone oklical za najbolj subverziven blockbuster 21. stoletja, Variety ocenjuje, da pink pop fantazija režiserke Grete Gerwig daje veliko snovi za razmišljanje, Alison Willmore na spletnem portalu Vulture razmišlja, da ne gre toliko za grajo korporativnega feminizma kot za njegovo posodobitev, Stephanie Zacharek pa v reviji Time zapiše, da gre za film, ki si je odrezal veliko rezino popolno oblikovane plastične torte in jo pojedel – ali se pretvarjal, da jo je pojedel.

Mnogi so ob novici, da nameravajo posneti film o ikonični Mattelovi igrači, ki letos praznuje že 64 let, zavijali z očmi, a ko se je razvedelo, da ga bo režirala dvakratna oskarjevska nominiranka Greta Gerwig, v glavnih vlogah pa bosta avstralska lepotica Margot Robbie in Kanadčan Ryan Gosling, so pričakovanja strmoglavo narasla. Čeprav smo se udeležili ene od osmih sredinih predpremier, je bilo razpoloženje v prestolnici slovesno: skupine v rožnato odetih fantov na eni in v rožnato odetih deklet na drugi strani so v nabito polni dvorani napeto čakale, da luči v dvorani ugasnejo in se rožnata čarovnija začne.