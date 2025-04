V Sloveniji nimamo strategije, kaj bi z nadarjenimi otroki

V članku preberite:

Nobena država si ne more privoščiti, da ne bi poskrbela za svoje nadarjene mlade generacije, Slovenija pa na tem področju še vedno nima strategije. Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) in druge nevladne organizacije, ki delajo z mladimi talenti, so zato na vlado, ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter na državni zbor poslale poziv, naj stanje čim prej uredijo. Opozarjajo na resne težave, s katerimi se zaradi neurejenosti področja vsakodnevno srečujejo tisti, ki delajo z obetavnimi učenci. Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje odziv še pripravljajo.