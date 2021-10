Včasih zadostuje en pogled

V nadaljevanju preberite:

Albansko krvno maščevanje ostaja v modi. Čeprav imajo sodobni poboji, ki se skrivajo za tem poimenovanjem, bore malo skupnega z večstoletno tradicijo, ta kruti običaj postaja prava tržna niša. Tudi turistični delavci se čedalje bolj zavedajo, da zgodbe o časti, krvi, dostojanstvu in prevpraševanju smisla ni težko zapakirati na všečen način. Kulturniki to vedo že desetletja. Od enega največjih albanskih pisateljev Ismaila Kadareja do ustvarjalcev pri kritikih odlično sprejete serije Besa, v kateri nastopa tudi Sebastian Cavazza: krvno maščevanje so tako ali drugače obdelali številni vrhunski ustvarjalci. Nazadnje se jim je pridružila slovenska režiserka Marija Zidar. Z dokumentarnim prvencem Odpuščanje, ki prikazuje zgodbo o poskusu sprave med dvema družinama v albanskem visokogorju, potem ko je bilo po večletnem sporu umorjeno osemnajstletno dekle, že zbira nagrade na mednarodnih filmskih festivalih.