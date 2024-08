Včeraj je delal pri meni, zjutraj pa sem ga zagledal v pekarni

V nadaljevanju preberite:

Na Hrvaškem trenutno dela skoraj 132.000 tujih delavcev, četrtina več kot lani, glede na veliko povpraševanje po delovni sili v sezoni jih mnogo dela na črno. To je za Jutarnji list potrdilo več domačih delodajalcev iz različnih sektorjev, ki pravijo tudi, da se nekateri gostinci, hotelirji in gradbinci med sezono ne obotavljajo »ukrasti« delavcev drugega delodajalca in jih takoj vključiti v delo brez ustrezne prijave.