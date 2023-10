Več kot pol prometnih nesreč povzročijo vozniki e-skirojev sami

V nadaljevanju preberite:

Električni skiroji so vse bolj razširjena in priljubljena oblika prevažanja, a prinašajo tudi težave. Brezglavo divjanje mnogih voznikov ogroža v prvi vrsti njih same, seveda pa tudi soudeležence v prometu. Celjski Zavod Vozim je zato skupaj z Zavarovalnico Triglav in drugimi partnerji zasnoval novo, predvsem mladim na kožo pisano iniciativo Ne bluzi, z glavo kruzi! Projekt, usmerjen v preventivo, so gostje s področja policije, zdravstva, marketinga in zavarovalništva v četrtek predstavili v Ljubljani.