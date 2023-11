Vedno te bo kdo kritiziral, pa če si lenuh ali nekaj ustvarjaš

V nadaljevanju preberite:

Triintridesetletnemu Klemnu Selakoviču sicer tudi moških občudovalcev ne primanjkuje. O sveže izdanem, že ponatisnjenem knjižnem prvencu AIDEA in pogledu na svet sva se pogovarjala v njegovem snemalnem studiu v svetlem stanovanju v Šiški, medtem ko se je k mojim nogam stiskal Klemnov prijazni hrt Zen. Novopečeni pisatelj meni, da je poglavitni vzrok naših težav preveč udobja.

Od kod izvira vaša ljubezen do dialoga, spraševanja, kdaj se je rodila in kje?

Na potovanjih. Pri enaindvajsetih letih sem sam odpotoval v Azijo in tam tudi delal. S seboj nisem imel prijateljev, sem se pa zato družil s starimi filozofi. (Nasmeh.) Zaljubil sem se v filozofijo. Že kot otrok sem ogromno razmišljal o življenju, in kot kaže, nisem bil edini, glede na to, koliko ljudi posluša moje pogovore.