| Nedelo PREMIUM

Veličastna vrnitev kanadske dive

Od zmage na Evroviziji do svetovnega zvezdništva, od orjaških turnej do let v osami zaradi uničujoče diagnoze.

Galerija Do zdaj je Céline Dion prodala približno dvesto milijonov albumov, na koncertih jo je videlo deset milijonov ljudi. FOTO: Simon Meaker/Reuters Connect