Velika čistka Elona Muska

V Trumpovi Beli hiši razmišljajo o kazenski prijavi agencije za mednarodno pomoč USAID, ki so ji že zdesetkali zaposlene, njeno zaprtje pa preprečujejo le sodni spori. V ozadju te čistke in drugih washingtonskih je razvpiti urad za vladno učinkovitost Doge, ki ga vodi Elon Musk. Doslej je razkril za 105 milijard dolarjev domnevno nepotrebnih proračunskih izdatkov. Po novem naj bi na vsakega ameriškega davkoplačevalca prihranili 652,17 dolarja – in to je samo začetek.