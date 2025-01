Veliki horoskop za leto 2025

V nadaljevanju preberite:

Marsovo leto 2025 nas vabi, da spoznamo svoje potenciale, zaživimo v skladu z vrednotami, prevzamemo nadzor nad življenjem, sledimo strastem in poskrbimo, da je naš glas slišan. Pogumni in odločni bodo segli po zvezdah in uvideli, da so veliko močnejši, kot so mislili. Numerološko bo leto v znamenju devetice, ki predstavlja zaključek starega in začetek nečesa novega. Kitajsko novo leto, ki se bo začelo 29. januarja, bo v znamenju lesene kače. To je odlično leto za strateško načrtovanje, ustvarjanje, osebnostno rast in spoznavanje samega sebe.