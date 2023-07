Veliko prej lahko postanemo žrtev kot storilec

V nadaljevanju preberite:

Ste se kdaj vprašali, zakaj so tožilcem v filmih namenjeni precej negativni atributi, medtem ko so odvetniki in odvetnice mladi, lepi in sila pametni? Morda vam bo razkorak z realnostjo postal razvidnejši, ko boste prebrali trinajsto knjigo Vlaste Nussdorfer, ki je po polčetrtem desetletju v tožilstvu delala kot varuhinja človekovih pravic, bila pozneje svetovalka predsednika države, tudi kot upokojenka pa komaj najde dan, ko lahko užije blažen mir.