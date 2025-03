Venec sonetnih vencev v cifrah

V nadaljevanju preberIte:

Na letošnjem tekmovanju v recitiranju decimalk števila pi, cifrno zapisanega 3,14, je zmagal 17-letni Velenjčan Vid Goršek. Favorit na papirju Nik Škrlec se je zgodaj izgubil v miselnih labirintih Ljubljane, najstarejši tekmovalec Stane Valjavec si je pomagal s svetovnim rekordom sovaščana Jožeta Šlibarja, osemletna Frida Kaloh je oder zaradi zmote komisije zapustila v solzah, v drugo odbriljirala načrtovano, Alja Dizdarević je predstavila pijevsko rapanje. Pekli so pite, pic ne, o pivu, pistacijah in kletvicah na pi ob zmotah pa, logično in hvalevredno, ni bilo sluha.