Veselje skupnih obedov

Knjig, ki ponujajo recepte za vse življenje, je precej. Slovenski kuhar se lahko prebija skozi dediščino, ki jo je s prvo avtorsko slovensko kuharsko knjigo, Slovensko kuharico, začela »Magdalena Pleiweis-ova, rojena Knafelj-nova«, za njo pa so nemara največji slovenski longseller dopolnjevale, prirejale in prenavljale Marija Lavtižar, sestra Felicita (Terezija) Kalinšek, sestra Izabela Regina Gosak, sestra Vendelina (Marija Ilc) in šolska sestra Bernarda Gostečnik. To tradicijo je dopolnil mojster Ivan Ivačič s svojo Kuharsko knjigo in televizijskimi oddajami. Francozi imajo Larousse Gastronomique, Italijani pa se od leta 1950 opirajo na Srebrno žlico. Zdaj je dostopna v slovenskem prevodu.

Včasih s(m)o bralci prisiljeni čakati, še posebno takrat, ko nas kaznuje neznanje ali slabo znanje tujega jezika. Prisiljeni s(m)o čakati na prevod. Spominjam se prazničnega občutja, ko sem pred leti na Amazonu naročil in že čez nekaj dni dobil v roke angleški prevod kapitalnega dela s konca osemdesetih Maguelonne Toussaint-Samat A History of Food. Podobno se mi je zgodilo, ko so po dolgih desetlet­jih pripravili novo angleško izdajo francoske kultne, »definitivne« enciklopedije Larousse Gastronomique. Zveličavno delo iz leta 1938, ki ga je podpisal Prosper Montagné, uvod pa dodal znameniti chef Auguste Escoffier, »kralj kuharjev in kuhar kraljem«, je prvi angleški prevod sicer dobilo leta 1961, na novo izdajo pa je bilo treba dolgo čakati.

Da prihodnje generacije ne bi pozabile

Slovenska različica Srebrne žlice je prevod izdaje, ki so jo pri založbi Phaidon označili kot klasično in vanjo uvrstili izbor best-of-the-best receptov. FOTO: Didakta

Italijani imajo od leta 1950 Srebrno žlico, Il cucchiaio d'argento, darilo, povedano v založniškem besednjaku, prihodnjim generacijam, zajeto v razkošno ilustrirano zbirko tradicionalnih receptov italijanskih pokrajin. S to imenitno knjigo, najbolj prodajano kuharsko knjigo zadnjega pol stoletja, je zdaj v odlični trdo vezani izdaji postregla radovljiška založba Didakta, prevod je delo

Srebrna žlica, sporoča založba, z elegantnimi fotografijami in čudovitimi opisi izvora jedi ter kulinarične tradicije vabi, da občutite italijansko vzradoščenost nad življenjem, ki izžareva iz sredozemske priprave okusnih jedi. V uvod­nem razdelku je kratek vpogled v zgodovino nastanka tega dela: »Zgodba Srebrne žlice se začela tik po koncu druge svetovne vojne, ko se je nekemu založniku zazdelo, da bo izboljšani standard Italijane spet spodbudil k veselju skupnih obedov. Leta 1950 je Il cucchiaio d'argento izšla pri Editorale Domus, tisti založbi, ki izdaja tudi slovito arhitekturno in oblikovalsko revijo istega imena in jo je vodil arhitekt in oblikovalec Gio Ponti.«

Najbolj prepoznavna italijanska kuharska knjiga

Gordon Ramsay je zapisal, da je prava knjiga za resne italijanofile, predvsem pa zares izčrpen vodnik, ki pokaže, da je italijanska hrana veliko več od vsem znanih testenin in pice. FOTO: Didakta

»Il cucchiaio d'argento vsebuje na stotine preizkušenih receptov, zapisanih v brezhibnem stilu, ki jih spremljajo napotki o tem, kako si organiziramo kuhinjo, pripravimo mizo in izberemo samo najboljše sestavine. Knjiga je bila takojšen uspeh, s 500.000 prodanimi izvodi v le nekaj mesecih in z novo izdajo še v istem letu. Odtlej je Editoria­le Domus izdala deset izdaj (...) Z dvema milijonoma prodanih izvodov samo v Italiji in še enkrat toliko po vsem svetu je Srebrna žlica danes prevedena v več kot deset jezikov in ostaja najbolje prodajana, najprepoznavnejša in najreferenčnejša italijanska kuharica na svetu.

Britanska založba Phaidon je prvo angleško izdajo Srebrne žlice pripravila leta 2005 in takoj je postala uspešnica. Leta 2011 je sledila prenovljena in dopolnjena izdaja, ki je uspešnica še danes. Toda Srebrna žlica ni le knjiga, je cel založniški program s številnimi naslovi, ki se osredotočajo na posamezne tematike ali regije.«

Srebrna žlica, so dodali v slovenski izdaji, je zbirka najznamenitejših in klasičnih receptov iz vse Italije, opremljena s čudovitimi novimi fotografijami, ki prikazujejo ne le same jedi, ampak tudi način, kako jih Italijani tradicionalno postrežejo. Vsak recept spremlja kratek uvod, ki pojasni njegov izvor, doda posebne napotke, da bo jed do popolnosti uspela, in omeni nekaj mogočih različic, ki odražajo italijansko kulinarično kreativnost, s katero obravnava receptov postane bolj osnova za navdih kot pa tog načrt priprave.

Jagodni izbor

Tukajšnji ljubiteljski kuharji, ki premorejo angleško izdajo, bodo opazili nekaj razlik, ki pa v ničemer ne zmanjšujejo veselja nad slovensko izdajo te veličastne zakladnice receptov: slovenska Srebrna žlica ima 367 strani, angleška založbe Phaidon iz leta 2005 enciklopedičnih 1263 in temu ustrezno dve knjiž­ni kazali, a še zmeraj smo lahko zadovoljni z napovedjo založbe, da ponuja več kot sto skrbno izbranih tradicionalnih receptov, nabranih in popisanih po raznolikih pokrajinah Italije.

Zbiralci kuharskih knjig bodo s puristično tečnobnostjo morda vzdihovali nad novimi fotografijami, ki so sicer odlične, kot se spodobi za izdajo vrhunske založbe, saj je fotograf Jason Lowe za prvo angleško izdajo knjige priskrbel fotografije, posnete le z naravno svetlobo, a to se je v poznejši prenovljeni izdaji in drugih različicah pač spremenilo.

Veliko več od testenin in pice

Angleška različica izvirne Srebrne žlice se konča z obširnimi meniji izbranih oziroma slavnih italijanskih chefov zadnjega pol stoletja (med njimi so Mario Batali, Lidia Bastianich, Arrigo Cipriani, Giorgio Locatelli, zdajšnja kraljica italijanske kuhinje Nadia Santini in drugi), v slovenski, ki ni tako obsežna kot izvirna otoška z dva tisoč recepti, tega dodatka žal ni. Elegantna slovenska izdaja je nam­reč prevod tiste izdaje, ki so jo pri založbi Phai­don pred tremi leti označili kot klasično in zanjo naredili izbor best-of-the-best receptov. S tem ne more biti nič narobe, ravno narobe, le kdo ne bi hotel jagodnega izbora, še posebno iz knjige, o kateri je Gordon Ramsay zapisal, da je prava knjiga za resne italijanofile, predvsem pa zares izčrpen vodnik, ki pokaže, da je italijanska hrana veliko več od vsem znanih testenin in pice.