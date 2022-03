Vincent van Gogh: Nameravam veliko narediti ali crkniti

V nadaljevanju preberite:

Vincent van Gogh je z vso res­nostjo začel vihteti čopič šele okoli 30. leta, umrl pa je že sedem let pozneje po mučnem obdobju boja z revščino in duševnimi težavami. V manj kot desetih letih je ustvaril okoli 2100 umetniških del, od tega kar 869 olj. Večino je v svojem značilnem živopisanem dramatično vrtinčastem slogu naslikal v zadnjih dveh letih življenja, kot bi se zavedal, da so mu dnevi šteti. Tridesetega marca bo minilo 169 let od van Goghovega rojstva. Na njegov rojstni dan leta 1987 so njegovo sliko Sončnice na dražbi v Londonu prodali za več kot 22 milijonov britanskih funtov.