Vojna zakoncev Gates

»Po dolgem razmisleku in veliko truda za odnos sva se odločila, da končava najin zakon. V 27 letih sva vzgojila tri neverjetne otroke in zgradila fundacijo, ki deluje po vsem svetu in ljudem omogoča zdravo in produktivno življenje. Še vedno verjameva v to poslanstvo in bova naprej sodelovala v fundaciji, toda ne verjameva, da lahko v naslednjem življenjskem obdobju še rasteva kot par. Naša družina v času, ko začenjamo novo življenje, prosi za zasebnost.« Zakonca Melinda in Bill Gates sta v ponedeljek zvečer na twitterju objavila enako sporočilo. Vsi svetovni mediji so ga v hipu povzeli in hkrati začeli ugibati, kako si bosta starša treh otrok razdelila 103 milijarde evrov premoženja.