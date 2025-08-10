Vrnitev na pot zena

V nadaljevanju preberite:

Kadar se je ime templja Šaolin omenilo pred štirimi desetletji, je bila vedno prva asociacija življenje tamkajšnjih menihov, zaobljubljenih samozatajevanju in v celoti posvečenih meditaciji, negovanju spiritualnih borilnih veščin, študiju budističnih spisov in proučevanju tradicionalne kitajske medicine. To je bil kraj najvišje duhovnosti in najčistejšega posvečanja budistični praksi in veri. Zato je templju, ki je bil zgrajen v 5. stoletju, uspelo preživeti vse vojne in revolucije. Bil je fizično poškodovan, a neomajen v svoji duhovni misiji.

A konotacija, ki spremlja Šaolin, se je po letu 1982 bistveno spremenila. Tega leta so namreč posneli film Tempelj Šaolin, ki je pomenil začetek kariere slovitega Jet Lija, hkrati pa se je z njim spremenila tudi borilna veščina, znana kot šaolinski kung fu. Ko so Jet Li in člani filmske ekipe družbe Chung Yuen Motion Picture iz Hongkonga prispeli v tempelj ob vznožju gore Songsan v pokrajini Henan, so naleteli na zapuščeno poslopje s samo tremi menihi. Velika kulturna revolucija se je končala štiri leta prej, a je bilo še vedno čutiti njen zadah. Večino menihov, ki so tukaj bivali v času, ko se je začel ta radikalni val zatiranja stare kulture in civilizacije, so odpeljali na delo v odročne kraje po vsej Kitajski in številni od njih se niso nikoli vrnili k meniškemu življenju.