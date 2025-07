Denar, seks, kungfu in kontroverzni budistični menih

Shi Yongxin, 59-letni opat svetovno znanega šaolinskega templja, je v kazenski preiskavi zaradi poneverb, neprimernih odnosov z več ženskami in očetovstva nezakonskih otrok, so v nedeljo sporočili iz templja. 1500 let star tempelj Šaolin, ki se nahaja v gorovju osrednje kitajske province Henan, vsako leto privabi na tisoče učencev. Shi je opat templja od leta 1999 in si je prislužil vzdevek »menih generalnega direktorja«, ker je institucijo preoblikoval v globalno blagovno znamko. Zdaj mu očitajo tudi kršenje budističnih zapovedi, od budističnih menihov na Kitajskem se namreč tradicionalno pričakuje, da živijo v celibatu.

Kitajsko budistično združenje je v ponedeljek sporočilo, da so mu med preiskavo odvzeli meniški naziv, saj s svojimi dejanji škoduje ugledu budistične skupnosti. Pod njegovim vodstvom je tempelj začel odpirati šole zunaj Kitajske in ustanovil potujočo skupino menihov, ki so izvajali predstave šaolinskega kungfuja – značilnega tempeljskega sloga borilnih veščin, licenciral je ime templja za risanke, filme in videoigre ter ustanovil poslovni imperij, ki vključuje tudi tradicionalno kitajsko medicino, razvoj turizma in nepremičnine.

Po svetu z iphonom v roki

Shi je bil že v preteklosti v preiskavi, obtožili so ga prejemanja dragih daril, denimo Volkswagnovega terenca ali halje z zlato nitjo, pa tudi zaradi načrtov za tempeljski kompleks, ki bi vključeval hotel, šolo kungfuja in igrišče za golf. Kot piše CNN, je bil znan kot prvi kitajski opat z magisterijem iz poslovnih ved, pogosto je potoval po svetu z iphonom v roki in se srečeval s svetovnimi voditelji in velikani industrije – od pokojne britanske kraljice Elizabete II. do direktorja Appla Tima Cooka. Njegova osredotočenost na večmilijonski posel je bila deležna ostrih kritik, ki so komercializacijo videle kot spodkopavanje duhovne integritete verske institucije.

Tempelj je bil ustanovljen leta 495 našega štetja, znan je kot rojstni kraj zen budizma in kitajskega kungfuja. Prvi menih, ki je tam oznanjeval budizem, se je imenoval Buddhabhadra. Obstajajo zgodovinski zapisi, da sta imela njegova prva kitajska učenca izjemne borilne sposobnosti. Menihi iz tega templja s pomočjo meditacije in posebnih vaj dosegajo neverjetne fizične sposobnosti. Šaolinski kungfu je danes najbolj znan slog kitajskih borilnih veščin.

Shi je bil leta 2002 prvič izvoljen za podpredsednika Kitajske budistične zveze in je bil predstavnik v Nacionalnem ljudskem kongresu, najvišjem zakonodajnem telesu države.

Kot pišejo mediji po svetu, ima kitajska vlada še vedno moč nad imenovanjem verskih voditeljev, prav »neprimerno« ravnanje pa je pogosto razlog za razrešitev.