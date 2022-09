Z Gordonom Ramsayjem na potovanju v preteklost

V nadaljevanju preberite:

Gordon Ramsay, dolga leta enfant terrible britanskega kulinaričnega prizorišča, ima v letošnjem Michelinovem vodniku po Veliki Britaniji in Irskem tri restavracije: letos na pomlad je v legendarnem hotelu Savoy na Strandu odprl Restavracijo 1890, kjer je na jedilnem listu le okuševalni meni, v katerem so na sodobni način pripravljene jedi znamenitega chefa francoske visoke kuhinje Georgesa Augusta Escoffierja, »kralja kuharjev in kuharja kraljem«. Bolj klasično, bolj luksuzno in bolj sodobno najbrž ne gre.