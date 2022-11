Z žlahtniki, brez skrbi in z vetrom v vizirju

V nadaljevanju preberite:

Motoristi so somišljeniki in ni lepšega, kot če lahko svojo strast živijo v skupini. Matej Malovrh, šef enega največjih mototouring podjetij na svetu, pravi, da so stranke Adriatic Moto Toursa iz Ljubljane predvsem Severnoameričani in Avstralci, babyboomerji, stari med 60 in 70 let, velikokrat pari, ki imajo dovolj časa in denarja za hobije. Malovrh je začel z dvema motorjema, zdaj jih ima firma okoli 120. Vodene in samostojne ture pri­pravljajo po vsej Evropi. Pred desetletjem je čezoceanske stranke najbolj privlačil Balkan, zdaj pa motoristična meka, Alpe.