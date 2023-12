Za prijateljstvo si je treba Lepotico in zver vzet'

V nadaljevanju preberite:

Dve desetletji je, kar sta se Luka Krajnc in Luka Lindič spoznala v celjskem alpinističnem odseku. Čeravno ju je plezalski apetit povlekel k listanju različnih vertikalnih menijev, je njuno prijateljstvo ostalo trdno in obletnico sta začinila z novo, najtežjo dolgo skalno smerjo pri nas. V severni steni Rjavine ponavljavce čaka estetska 700-metrska linija, ki večkrat pokaže ostre zobe, zato sta jo poimenovala Lepotica in zver.