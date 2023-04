Za vedno na štirih porokah in pogrebu

V nadaljevanju preberite:

Še preden je stopila pred kamero, je imela dolgo in uspešno kariero modela. Čeprav ima za seboj več kot 80 vlog, si bo večina ameriško igralko Andie MacDowell, ki bo v petek dopolnila 65 let, za vedno najbolj zapomnila kot prikupno zmedeno Carrie v britanski romantični komediji Štiri poroke in pogreb.